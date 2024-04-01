Вышел за молоком: Два микроинсульта и травма головы не помешали ТЦК мобилизовать украинца

Пленный боец ВСУ Борис Мерва рассказал, что его насильно мобилизовали, хотя у него было два микроинсульта и травма головы. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ. Повестку солдат получил во время похода за молоком.

"Тут ТЦК (территориальный центр комплектования. — Прим. Life.ru) машина останавливается — останавливают, документы попросили показать. Дали мне повестку — через два-три дня явиться. Я явился, но задержался по причине болезни — до сих пор документы [медицинские] не могут найти, они затерялись. До призыва у меня было два микроинсульта, травма головы, проблемы с ногами — варикозное расширение вен", — рассказал пленный.

Подготовку Мерва проходил в Винницкой области, где с ним работали два иностранца — австриец и американец. Они показали бойцам, как накладывать турникеты, и через два дня уехали. После этого подразделение пленного перебросили под Авдеевку, где с российской стороны начали работать беспилотники, сбрасывающие гранаты, и дроны-камикадзе.

В результате среди его товарищей было много раненых и попросту не дошедших до своих позиций. Когда начался отход, Мерва из-за отмороженных ног начал отставать, после чего запутался в колючей проволоке и попал практически в эпицентр взрыва.

"Меня отбросило, очнулся в воде. Руки мокрые, ноги мокрые. Разведчики посмотрели на меня, спросили: "Ты кто?" А я ответил, что сдаюсь", — добавил пленный боец.

Мерва отметил, что иностранные инструкторы толком не работали с мобилизованными, из-за чего их просто "отправили в мясорубку". Военнопленный признаётся, что не хотел воевать. Он также плохо отзывается о Владимире Зеленском.