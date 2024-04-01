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1 апреля, 11:38

В США предрекли скорое бегство ВСУ в районе Авдеевки и Харькова

Американский полковник Лейтон: Продвижение ВС РФ заставит ВСУ дальше отступать

Активное продвижение российских войск заставит украинскую армию сильнее отступать, формируя новую линию фронта. Соответствующее заявление сделал полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.

"У русских есть шанс потенциально воспользоваться продвижением, которое они совершили за последние недели. Это будет особенно критично в районе Авдеевки. <...> Это также может случиться в районе Харькова", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Лейтон подчеркнул, что именно в этих местах ВСУ испытывают большие трудности, и бойцам, вероятнее всего, придётся отступить. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что в скором времени можно будет увидеть изменения на линии фронта и новые расположения украинской обороны.

А ранее Владимир Зеленский признал, что без американской помощи ВСУ придётся отступать. В интервью газете The Washington Post он также напомнил о дефиците ракет у армии. По словам Зеленского, Киев увеличивает число собственных систем противовоздушной обороны, но этого недостаточно.

"Нет систем ПВО": В США сделали неутешительное заявление по Украине
"Нет систем ПВО": В США сделали неутешительное заявление по Украине
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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