В США предрекли скорое бегство ВСУ в районе Авдеевки и Харькова

Активное продвижение российских войск заставит украинскую армию сильнее отступать, формируя новую линию фронта. Соответствующее заявление сделал полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.

"У русских есть шанс потенциально воспользоваться продвижением, которое они совершили за последние недели. Это будет особенно критично в районе Авдеевки. <...> Это также может случиться в районе Харькова", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Лейтон подчеркнул, что именно в этих местах ВСУ испытывают большие трудности, и бойцам, вероятнее всего, придётся отступить. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что в скором времени можно будет увидеть изменения на линии фронта и новые расположения украинской обороны.