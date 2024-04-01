В США предрекли скорое бегство ВСУ в районе Авдеевки и Харькова
Американский полковник Лейтон: Продвижение ВС РФ заставит ВСУ дальше отступать
Активное продвижение российских войск заставит украинскую армию сильнее отступать, формируя новую линию фронта. Соответствующее заявление сделал полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.
"У русских есть шанс потенциально воспользоваться продвижением, которое они совершили за последние недели. Это будет особенно критично в районе Авдеевки. <...> Это также может случиться в районе Харькова", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Лейтон подчеркнул, что именно в этих местах ВСУ испытывают большие трудности, и бойцам, вероятнее всего, придётся отступить. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что в скором времени можно будет увидеть изменения на линии фронта и новые расположения украинской обороны.
А ранее Владимир Зеленский признал, что без американской помощи ВСУ придётся отступать. В интервью газете The Washington Post он также напомнил о дефиците ракет у армии. По словам Зеленского, Киев увеличивает число собственных систем противовоздушной обороны, но этого недостаточно.
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