Вашингтон больше не может поставлять Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО), поэтому необходимо инициировать мирное урегулирование конфликта. Такое мнение выразил известный американский миллиардер Дэвид Сакс.

"У США нет систем ПВО для поставок Украине. Ещё 61 миллиард долларов не изменит этого факта", — написал он в соцсети Х.

В связи с этим Сакс предложил инициировать мирное урегулирование украинского конфликта, пока ситуация для Незалежной не обернулась окончательным провалом. В частности, миллиардер призвал киевские власти сейчас "просить мира, пока оставшаяся часть страны ещё не уничтожена".