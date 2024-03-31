Киеву посоветовали серьёзно отнестись к прогнозу Маска о падении Одессы Экс-советник Кучмы Соскин призвал Киев прислушаться к словам Маска об Одессе 31 марта, 15:17 Илон Маск. Обложка © AP / TASS

Украине стоит прислушаться к совету американского бизнесмена Илона Маска, который призвал киевские власти пойти на перемирие с Россией, чтобы не потерять Одессу. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём ютуб-канале.

"Илон Маск — это масштабно мыслящий предприниматель, аналитик и общественный деятель. Для Земли он "мегауровень", плюс он чрезвычайно популярный, его мысли и высказывания анализируют все. Он и сказал, что, если Киев не войдёт в процесс перемирия, наступит потеря Одессы", — пояснил он.

Помимо потери городов Киев может столкнуться с мощными российскими ударами планирующими бомбами, к которым постоянно стали прибегать ВС РФ, продолжил эксперт. По словам Соскина, Россия способна одним попаданием стереть целую теплоэлектростанцию на Украине.

Он подчеркнул, что украинским военнослужащим нечего противопоставить таким действиям со стороны Москвы, поэтому оптимальный вариант для Киева — согласиться с Маском и пойти на мировую с Россией.

Напомним, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X написал, что если власти Киева не решатся на мирное урегулирование конфликта, то могут потерять Одессу и выход к Чёрному морю.

Авторы Татьяна Миссуми