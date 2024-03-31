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31 марта, 12:40

Освобождение Одессы назвали ключом к безопасности юга России

Константинов: Освобождение Одессы — ключ к безопасности юга России

Освобождение Одессы от украинских националистов, сидящих у власти, — ключ к обеспечению безопасности юга России. Такого мнения придерживается глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Одесса создавалась Россией и всегда была исторически русской территорией. Сегодня это ключ к стратегической безопасности для юга России", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что именно со стороны Одессы прилетают ракеты и беспилотники в Крым, оттуда едут десанты военных. Глава парламента подчеркнул, что в прибрежном городе живут русские люди, которые не принимают национализм, навязанный правящим режимом.

В США готовят Украину к российскому будущему Одессы
В США готовят Украину к российскому будущему Одессы

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что если киевские власти не решатся на мирное урегулирование конфликта, то могут потерять Одессу и выход к Чёрному морю. По его словам, нападение на "более крупную армию" стало бы для Украины настоящей трагедией.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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