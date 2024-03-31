Освобождение Одессы от украинских националистов, сидящих у власти, — ключ к обеспечению безопасности юга России. Такого мнения придерживается глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Одесса создавалась Россией и всегда была исторически русской территорией. Сегодня это ключ к стратегической безопасности для юга России", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что именно со стороны Одессы прилетают ракеты и беспилотники в Крым, оттуда едут десанты военных. Глава парламента подчеркнул, что в прибрежном городе живут русские люди, которые не принимают национализм, навязанный правящим режимом.