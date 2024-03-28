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28 марта, 11:26

Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" генералу Мордвичёву за взятие Авдеевки

Шойгу вручил "Золотую Звезду" Мордвичёву, руководившему освобождением Авдеевки

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичёва медалью "Золотая Звезда" — именно он руководил освобождением Авдеевки. Соответствующие кадры распространила пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу наградил Мордвичёва медалью "Золотая звезда". Видео © Telegram / Минобороны России

Шойгу поздравил генерал-полковника с освобождением Авдеевки, а также поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов на службе. Также Мордвичёва наградили генеральской шашкой.

"Это высшее звание в нашей стране и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, ото всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверенно", — сказал Шойгу, вручая награду Мордвичёву.

Напомним, что в феврале Российская армия взяла под контроль сразу несколько населённых пунктов. 17 февраля 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Life.ru сравнил взятие Авдеевки с победой на Курской дуге.

Российские войска подступают к городу, который ВСУ считают важнее Авдеевки
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Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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