Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" генералу Мордвичёву за взятие Авдеевки

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичёва медалью "Золотая Звезда" — именно он руководил освобождением Авдеевки. Соответствующие кадры распространила пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу наградил Мордвичёва медалью "Золотая звезда". Видео © Telegram / Минобороны России

Шойгу поздравил генерал-полковника с освобождением Авдеевки, а также поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов на службе. Также Мордвичёва наградили генеральской шашкой.

"Это высшее звание в нашей стране и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, ото всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверенно", — сказал Шойгу, вручая награду Мордвичёву.