Залп российского "Града" сравнял с землёй ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ

Российские военнослужащие продолжают уничтожать вражеские военные объекты в зоне проведения СВО. Как передаёт Минобороны РФ, недавно на Южно-Донецком направлении россияне одним залпом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили принадлежащий Вооружённым силам Украины ангар с американскими гаубицами М777 внутри.

"Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Помимо того, там сообщили, что участвовавшие в этом уничтожении вражеской техники российские бойцы были награждены.