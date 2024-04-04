Залп российского "Града" сравнял с землёй ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ
МО РФ: Российские "Грады" уничтожили ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ
Российские военнослужащие продолжают уничтожать вражеские военные объекты в зоне проведения СВО. Как передаёт Минобороны РФ, недавно на Южно-Донецком направлении россияне одним залпом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили принадлежащий Вооружённым силам Украины ангар с американскими гаубицами М777 внутри.
"Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Помимо того, там сообщили, что участвовавшие в этом уничтожении вражеской техники российские бойцы были награждены.
Ранее Life.ru писал, что Минобороны России показало ночную работу реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" на Южно-Донецком направлении. На видео — пламенный залп, выпущенный ракетчиками группировки войск "Восток".
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