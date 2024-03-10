Минобороны РФ опубликовало видео ночных ударов "Градами" по позициям ВСУ

Точное место съёмки не указывается. Удары наносились по позициям противника с живой силой и военной техникой.

Ранее Минобороны отчиталось о последних успехах ВС РФ на Донецком направлении. Так, под натиском российских войск ВСУ лишились почти 300 военнослужащих, а также ряда единиц техники.