Минобороны РФ опубликовало видео ночных ударов "Градами" по позициям ВСУ
Минобороны показало видео ночной работы РСЗО "Град" по живой силе и технике ВСУ
Минобороны России показало ночную работу реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" на Южно-Донецком направлении. На видео — пламенный залп, выпущенный ракетчиками группировки войск "Восток".
Удары "Градами" по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
Точное место съёмки не указывается. Удары наносились по позициям противника с живой силой и военной техникой.
Ранее Минобороны отчиталось о последних успехах ВС РФ на Донецком направлении. Так, под натиском российских войск ВСУ лишились почти 300 военнослужащих, а также ряда единиц техники.
Telegram / Минобороны России