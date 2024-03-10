Регион

Уведомления отключены

10 марта, 11:56

Минобороны РФ опубликовало видео ночных ударов "Градами" по позициям ВСУ

Минобороны показало видео ночной работы РСЗО "Град" по живой силе и технике ВСУ

Минобороны России показало ночную работу реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" на Южно-Донецком направлении. На видео — пламенный залп, выпущенный ракетчиками группировки войск "Восток".

Удары "Градами" по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Точное место съёмки не указывается. Удары наносились по позициям противника с живой силой и военной техникой.

Киев хочет преподнести "сюрпризы" при помощи полученных от Канады списанных ракет
Киев хочет преподнести "сюрпризы" при помощи полученных от Канады списанных ракет

Ранее Минобороны отчиталось о последних успехах ВС РФ на Донецком направлении. Так, под натиском российских войск ВСУ лишились почти 300 военнослужащих, а также ряда единиц техники.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров