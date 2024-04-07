ВС России уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными Киеву странами НАТО

Российскими войсками за минувшие сутки уничтожен склад с безэкипажными катерами, переданными Украине странами НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также ВС России поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах.