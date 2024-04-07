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7 апреля, 10:46

ВС России уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными Киеву странами НАТО

Минобороны: ВС России уничтожили на Украине склад с безэкипажными катерами

Украинский безэкипажный катер. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Украинский безэкипажный катер. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Российскими войсками за минувшие сутки уничтожен склад с безэкипажными катерами, переданными Украине странами НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также ВС России поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили около Харькова две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T совместного производства Италии и Франции. Позже была информация о том, что российские войска могли поразить иностранную систему противовоздушной обороны (ПВО) зенитного типа в районе харьковского аэропорта.

Иван Косицын
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