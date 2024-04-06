Армия России уничтожила под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T 6 апреля, 11:00 ВС РФ уничтожили две установки ЗРК под Харьковом. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска поразили около Харькова две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T совместного производства Италии и Франции, также противник лишился техники и личного состава в 133 районах Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в районе города Харькова уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подразделениям группировки войск "Юг" Вооружённых сил России удалось выйти к более выгодным рубежам и нанести удары по формированиям украинской армии в регионе. Украинская армия лишилась на этом направлении за сутки свыше 470 военнослужащих.

Авторы Татьяна Миссуми