ВСУ за сутки потеряли более 470 военнослужащих на Донецком направлении
Подразделениям группировки войск "Юг" Вооружённых сил России удалось выйти к более выгодным рубежам и нанести удары по формированиям украинской армии в регионе. Об этом сообщает в своём телеграм-канале пресс-служба Минобороны России.
"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24, 28, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное, Новое ДНР и Белогоровка ЛНР", — сказано в сообщении ведомства.
Также представители Министерства обороны рассказали об успешном отражении двух атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики.
Украинская армия лишилась на этом направлении за сутки свыше 470 военнослужащих, двух бронированных машин, восьми автомобилей, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки М109 Paladin, 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства, четырёх 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и 100-миллиметровой противотанковой пушки "Рапира". Кроме того, был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
Ранее ВС РФ уничтожили 5 лодок ВСУ в местах загрузки вражеского десанта на правом берегу реки Днепр. За сутки в этом регионе украинская армия потеряла 30 военнослужащих. Кроме того, российские военные вывели из строя два автомобиля, САУ Paladin, гаубицы M777, Д-20 и Д-30.
Shutterstock / FOTODOM