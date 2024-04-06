ВСУ за сутки потеряли более 470 военнослужащих на Донецком направлении

Подразделениям группировки войск "Юг" Вооружённых сил России удалось выйти к более выгодным рубежам и нанести удары по формированиям украинской армии в регионе. Об этом сообщает в своём телеграм-канале пресс-служба Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24, 28, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное, Новое ДНР и Белогоровка ЛНР", — сказано в сообщении ведомства.

Также представители Министерства обороны рассказали об успешном отражении двух атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики.

Украинская армия лишилась на этом направлении за сутки свыше 470 военнослужащих, двух бронированных машин, восьми автомобилей, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки М109 Paladin, 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства, четырёх 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и 100-миллиметровой противотанковой пушки "Рапира". Кроме того, был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.