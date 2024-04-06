Пять лодок с украинскими диверсантами уничтожено при попытке переплыть Днепр Российские военные за сутки уничтожили до 30 солдат ВСУ на правом берегу Днепра 6 апреля, 10:05 ВС РФ обороняют левый берег Днепра. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские войска за сутки уничтожили до тридцати солдат ВСУ, а также нанесли удары по военным объектам противника на правом берегу Днепра. Последние сводки с Херсонского направления сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

"На Херсонском направлении подразделения группировки войск (сил) "Днепр" продолжали оборонять левый берег Днепра, наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу, уничтожали БПЛА противника", — уточнил он в видеообращении, опубликованном Минобороны РФ.

По его словам, также в ночное время российская артиллерия накрыла огнём пять лодок ВСУ в местах загрузки вражеского десанта и при попытках приблизиться к левому берегу. Всего на данном направлении потери противника за сутки составили 30 военнослужащих, два автомобиля, САУ "Паладин", гаубицы M777, Д-20 и Д-30.

Ранее сообщалось, что расчёт 120-миллиметрового миномёта группировки войск "Днепр" отработал по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. В итоге был уничтожен наблюдательный пункт противника на Херсонском направлении.

Авторы Татьяна Миссуми