Российские миномётчики разнесли наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчёт 120-миллиметрового миномёта группировки войск "Днепр" отработал по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. В итоге был уничтожен наблюдательный пункт противника на Херсонском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"Получив целеуказания, миномётчики группировки войск "Днепр" за считаные минуты заняли огневую позицию, рассчитали исходные данные для стрельбы и точным огнём поразили цель", — сказано в тексте сообщения Минобороны РФ.

Ранее ВС РФ нанесли удар по заводу в Харькове, на котором хранилась тяжёлая военная техника ВСУ. Этот завод стратегически важен для экономики и безопасности Украины, там производятся генераторы для гидроэлектростанций. Также войска России атаковали аэродром Воздушных сил ВСУ в Мартыновке Николаевской области. Ударом удалось уничтожить два украинских бомбардировщика Су-24, которые участвовали в ночном обстреле Севастополя.