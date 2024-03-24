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24 марта, 15:51

Российские миномётчики разнесли наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчёт 120-миллиметрового миномёта группировки войск "Днепр" отработал по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. В итоге был уничтожен наблюдательный пункт противника на Херсонском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

Миномётчики ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Получив целеуказания, миномётчики группировки войск "Днепр" за считаные минуты заняли огневую позицию, рассчитали исходные данные для стрельбы и точным огнём поразили цель", — сказано в тексте сообщения Минобороны РФ.

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Ранее ВС РФ нанесли удар по заводу в Харькове, на котором хранилась тяжёлая военная техника ВСУ. Этот завод стратегически важен для экономики и безопасности Украины, там производятся генераторы для гидроэлектростанций. Также войска России атаковали аэродром Воздушных сил ВСУ в Мартыновке Николаевской области. Ударом удалось уничтожить два украинских бомбардировщика Су-24, которые участвовали в ночном обстреле Севастополя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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