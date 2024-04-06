Российская армия разнесла логово ВСУ у ж/д вокзала в Никополе

Вооружённые силы России нанесли удар по технике ВСУ в районе железнодорожного вокзала в городе Никополе Днепропетровской области Украины. В результате погибли украинские военные, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев без уточнения потерь врага.

"Ночью 6 апреля в городе Никополе было несколько попаданий недалеко от железнодорожного вокзала. Там за домами сразу начинается бывшая ферма — там и заседали, и технику держали украинские военные", — рассказал он ТАСС.