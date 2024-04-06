Российская армия разнесла логово ВСУ у ж/д вокзала в Никополе
В подполье заявили о поражении военной техники ВСУ у ж/д вокзала в Никополе
Владимир Зеленский после осмотра катера "Никополь". Фото © ТАСС / Архип Верещагин
Вооружённые силы России нанесли удар по технике ВСУ в районе железнодорожного вокзала в городе Никополе Днепропетровской области Украины. В результате погибли украинские военные, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев без уточнения потерь врага.
"Ночью 6 апреля в городе Никополе было несколько попаданий недалеко от железнодорожного вокзала. Там за домами сразу начинается бывшая ферма — там и заседали, и технику держали украинские военные", — рассказал он ТАСС.
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