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6 апреля, 09:12

Российская армия разнесла логово ВСУ у ж/д вокзала в Никополе

В подполье заявили о поражении военной техники ВСУ у ж/д вокзала в Никополе

Владимир Зеленский после осмотра катера "Никополь". Фото © ТАСС / Архип Верещагин

Владимир Зеленский после осмотра катера "Никополь". Фото © ТАСС / Архип Верещагин

Вооружённые силы России нанесли удар по технике ВСУ в районе железнодорожного вокзала в городе Никополе Днепропетровской области Украины. В результате погибли украинские военные, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев без уточнения потерь врага.

"Ночью 6 апреля в городе Никополе было несколько попаданий недалеко от железнодорожного вокзала. Там за домами сразу начинается бывшая ферма — там и заседали, и технику держали украинские военные", — рассказал он ТАСС.

Подпольщик сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове
Подпольщик сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

Ранее Life.ru сообщал, что в Запорожье прогремела серия мощных взрывов. Жители Запорожской области подтвердили, что на правом берегу Днепра "конкретно жахнуло". Также сообщалось, что в Харькове оказалась обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". А в Одесской области взрывы нанесли ощутимый урон объектам энергетики.

Каринэ Гевондян
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