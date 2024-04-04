Серия мощных взрывов прогремела в Запорожье

Серия мощных взрывов прозвучала утром в четверг, 4 апреля, в городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам. Об этом проинформировал глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале. Других подробностей пока не приводится.