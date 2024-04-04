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4 апреля, 08:19

Серия мощных взрывов прогремела в Запорожье

Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном украинским войскам Запорожье

Серия мощных взрывов прозвучала утром в четверг, 4 апреля, в городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам. Об этом проинформировал глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале. Других подробностей пока не приводится.

В комментариях под постом Рогова жители Запорожской области подтвердили, что на правом берегу Днепра "конкретно жахнуло". Другие пользователи написали, что звук был "очень громким".

В подконтрольных Киеву районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
В подконтрольных Киеву районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

Ранее Life.ru уже сообщал о том, что на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской области были частично разрушены инфраструктурные объекты. О повреждениях на западе и в центре Украины также заявляли в "Укрэнерго".

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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