В подконтрольных Киеву районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил в телеграм-канале глава местной администрации Иван Фёдоров.
По его словам, за прошедшие сутки поступило несколько подобных сообщений. О каких именно объектах идёт речь, Фёдоров не уточнил.
Ранее Life.ru уже сообщал о том, что на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской области были частично разрушены инфраструктурные объекты. О повреждениях на западе и в центре Украины также заявляли в "Укрэнерго". Так, в Днепропетровской области вследствие поражения объектов энергетической инфраструктуры были введены аварийные отключения электроснабжения, а в Харьковской — перешли на почасовой график подачи электроэнергии.
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