В подконтрольных Киеву районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

По его словам, за прошедшие сутки поступило несколько подобных сообщений. О каких именно объектах идёт речь, Фёдоров не уточнил.

Ранее Life.ru уже сообщал о том, что на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской области были частично разрушены инфраструктурные объекты. О повреждениях на западе и в центре Украины также заявляли в "Укрэнерго". Так, в Днепропетровской области вследствие поражения объектов энергетической инфраструктуры были введены аварийные отключения электроснабжения, а в Харьковской — перешли на почасовой график подачи электроэнергии.