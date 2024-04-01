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1 апреля, 05:17

В подконтрольных Киеву районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил в телеграм-канале глава местной администрации Иван Фёдоров.

По его словам, за прошедшие сутки поступило несколько подобных сообщений. О каких именно объектах идёт речь, Фёдоров не уточнил.

Часть Одессы осталась без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры
Часть Одессы осталась без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры

Ранее Life.ru уже сообщал о том, что на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской области были частично разрушены инфраструктурные объекты. О повреждениях на западе и в центре Украины также заявляли в "Укрэнерго". Так, в Днепропетровской области вследствие поражения объектов энергетической инфраструктуры были введены аварийные отключения электроснабжения, а в Харьковской — перешли на почасовой график подачи электроэнергии.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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