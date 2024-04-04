Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 13:25

Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после серии взрывов. Объект перешёл на аварийное энергообеспечение, сообщили в Госинспекции ядерного регулирования Украины.

"Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове потеряла внешнее электроснабжение 4 апреля после ударов по городу. После обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения, начали работать дизель-генераторы", — уточнили в инспекции.

Согласно данным ведомства, установка изначально была предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов. Там добавили, что радиационная ситуация на площадке находится в пределах нормы.

Завод дронов под Харьковом разгромлен мощным ударом Армии России
Завод дронов под Харьковом разгромлен мощным ударом Армии России

А ранее ВС РФ нанесли удар по танковому училищу Вооружённых сил Украины в Харькове, где находились иностранные инструкторы и танки западного производства. Кроме того, была повреждена подстанция, что привело к отключению света в городе.

Обложка ©

Харьков. Фото © picture alliance / photothek

Каринэ Гевондян
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров