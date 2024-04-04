Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после серии взрывов. Объект перешёл на аварийное энергообеспечение, сообщили в Госинспекции ядерного регулирования Украины.

"Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове потеряла внешнее электроснабжение 4 апреля после ударов по городу. После обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения, начали работать дизель-генераторы", — уточнили в инспекции.

Согласно данным ведомства, установка изначально была предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов. Там добавили, что радиационная ситуация на площадке находится в пределах нормы.