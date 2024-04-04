Россия ударила по танковому училищу ВСУ в Харькове после прибытия иностранных инструкторов

Прошлой ночью ВС РФ нанесли удар по танковому училищу Вооружённых сил Украины в Харькове, где находились иностранные инструкторы и танки западного производства. Кроме того, была повреждена подстанция, что привело к отключению света в городе. Об этом со ссылкой на харьковских соратников сообщил координатор подпольного движения в Николаеве Сергей Лебедев.

"Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях, 192 в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами", — цитирует подпольщика РИА "Новости".

Лебедев добавил, что российские военные нанесли два удара по микрорайону Новые дома в Слободском районе города. Целью атаки, предположительно, стала подстанция, так как после попадания в Харькове пропал свет. Тем не менее к настоящему моменту с аварией уже справились, по меньшей мере частично — движение троллейбусов в городе восстановлено.

Ранее Лебедев сообщал о том, что в центральной части Харькова заметили множество бойцов нацбата "Азов"*. По его словам, участников националистического украинского формирования часто видят передвигающимися по городу в составе групп из двух-трёх человек.