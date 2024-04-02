Украинских чиновников из Херсона эвакуируют в Николаев
В подполье заявили, что Киев начал эвакуировать чиновников из пригорода Херсона
Киевские власти начали эвакуировать чиновников из пригорода Херсона. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, пока всех чиновников и членов их семей вывозят в Николаев. Также к эвакуационным мероприятиям сейчас готовятся представители администрации города Снигирёвки Николаевской области.
"В Снигирёвке дали команду собраться чиновникам и семьям, будут вывозить", — приводит ТАСС слова Лебедева.
Ранее во вторник, 2 апреля, власти ДНР сообщили, что в ближайшее время ожидаются бои за Часов Яр. С 2014 года город являлся для украинского командования важным логистическим хабом. Но ВС РФ взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, что в корне меняет ситуацию для ВСУ.
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