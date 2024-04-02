Украинских чиновников из Херсона эвакуируют в Николаев

Киевские власти начали эвакуировать чиновников из пригорода Херсона. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, пока всех чиновников и членов их семей вывозят в Николаев. Также к эвакуационным мероприятиям сейчас готовятся представители администрации города Снигирёвки Николаевской области.

"В Снигирёвке дали команду собраться чиновникам и семьям, будут вывозить", — приводит ТАСС слова Лебедева.