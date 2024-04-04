Завод дронов под Харьковом разгромлен мощным ударом Армии России Подполье: ВС РФ нанесли удар по заводу БПЛА и поезду со снарядами под Харьковом 4 апреля, 08:37 ВС РФ ударили по заводу дронов под Харьковом. Обложка © ТАСС / Евгений Пономарёв

Российские войска обстреляли Мерефянский механический завод в Харьковской области, на котором выпускались и хранились беспилотники для ВСУ, а также под удар попал железнодорожный состав с украинскими военнослужащими и боеприпасами. Об этом рассказал РИА "Новости" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Вечером 3 и ночью 4 апреля по Харькову и пригороду пришлась целая серия ударов по военным объектам. Вечером 3 апреля был прилёт в городе Мерефе рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА", — пояснил он со ссылкой на свои источники в Харькове.

Лебедев уточнил, что российский удар по заводу был очень мощным, на предприятии как раз в тот момент разгружался поезд со снарядами и личным составом ВСУ, который тоже оказался в эпицентре обстрела.

В начале апреля подполье сообщило, что в центре Харькова наблюдается большое число боевиков националистического формирования "Азов"*. Они передвигаются небольшими группами по несколько человек.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Татьяна Миссуми