ФСБ нашла заминированный схрон ВСУ с иностранными гранатомётами и АК

Федеральная служба безопасности в сотрудничестве с военной контрразведкой Южного военного округа (ЮВО) нашла заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом утром 4 апреля сообщили в пресс-службе ФСБ России.

В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением. Видео © ФСБ России

Сотрудники спецслужбы обнаружили в гараже девять автоматов Калашникова АК-74 и АК-12, один израильский ручной противотанковый гранатомёт (РПГ) RGW-90, два британских РПГ ASM L1A1, два американских РПГ M136a1 и четыре шведских РПГ RSV M4740. Вход в схрон был заминирован с помощью растяжки с гранатой.

В ФСБ приняли решение о ликвидации найденного вооружения на месте с использованием накладных зарядов.