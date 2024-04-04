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4 апреля, 05:29

ФСБ нашла заминированный схрон ВСУ с иностранными гранатомётами и АК

В Ясиноватой в ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением

Федеральная служба безопасности в сотрудничестве с военной контрразведкой Южного военного округа (ЮВО) нашла заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом утром 4 апреля сообщили в пресс-службе ФСБ России.

В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением. Видео © ФСБ России

Сотрудники спецслужбы обнаружили в гараже девять автоматов Калашникова АК-74 и АК-12, один израильский ручной противотанковый гранатомёт (РПГ) RGW-90, два британских РПГ ASM L1A1, два американских РПГ M136a1 и четыре шведских РПГ RSV M4740. Вход в схрон был заминирован с помощью растяжки с гранатой.

В ФСБ приняли решение о ликвидации найденного вооружения на месте с использованием накладных зарядов.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Москвы, по указке Киева запускавшего беспилотники у военных объектов. Целью мужчины было воздействие на системы ПВО столицы.

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ФСБ России

Андрей Бражников
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