Банда из Брянска с подростками полгода промышляла торговлей винтовками и патронами SHOT: В Брянске задержаны четверо участников ОПГ, собравшие схрон из 11 винтовок 29 марта, 16:13 В Брянске поймана банда с целым арсеналом оружия. Обложка © freepik

В Брянске силовики раскрыли недавно созданную ОПГ, которая занималась незаконным оборотом оружия. В числе задержанных оказались и подростки. Об этом пишет SHOT.

По предварительной информации, осенью прошлого года 47-летний мужчина создал преступную банду, куда втянул 18-летнего приятеля и двух несовершеннолетних возрастом 16 и 17 лет. За полгода они собрали схрон из 11 винтовок Тульского оружейного завода. Также в их распоряжении было 350 винтовочных патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм.

Все четверо задержаны. Уголовное дело заведено по статье о незаконном обороте оружия. Членам ОПГ грозит до восьми лет колонии. Сейчас следствие выясняет, для каких целей собиралось оружие, а также устанавливается причастность подозреваемых к другим преступлениям. Все задержанные уже были судимы за кражи, автоугоны и хулиганство.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Москвы, по указке Киева запускавшего беспилотники у военных объектов. Целью мужчины было воздействие на системы ПВО столицы.

Авторы Татьяна Миссуми