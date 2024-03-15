Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Москвы, по указке Киева запускавшего беспилотники у военных объектов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Целью мужчины было воздействие на ПВО столицы.

Жителя Москвы задержали за запуск БПЛА у военных объектов для воздействия на ПВО. Видео © ЦОС ФСБ России

"[Он] инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций, <...> [после чего] осуществлял сборку и запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей [для ПВО] в непосредственной близости от объектов Минобороны России", — рассказали в ведомстве.

Судя по опубликованному видео, в момент задержания мужчина сознался, что связался с террористической организацией. Он показал силовикам схрон с компонентами, использовавшимися для изготовления орудия преступления. Они изъяты. Выяснилось, что задержанный не сразу перешёл к работе с дронами, начав с проверочных заданий — ведения антироссийской пропаганды.

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