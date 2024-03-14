Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе женщину, подозреваемую в шпионаже

В Мариуполе задержали женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

"Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала её украинским спецслужбам в социальных сетях", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что благодаря своевременным действиям ведомства удалось предотвратить жертвы среди как военных, так и мирного населения региона. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Ранее в Санкт-Петербурге задержали членов "Русского добровольческого корпуса"*, планировавших отравить российских военнослужащих. По данным ФСБ, для этого злоумышленники собирались подмешать высокотоксичное химическое вещество в продукты для солдат на передовой и жителей новых регионов. Возбуждено уголовное дело.