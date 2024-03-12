ФСБ задержала крымчанина, который в соцсетях призвал расправляться с русскими
В Крыму спецслужбы задержали 33-летнего местного жителя, который в Интернете призывал расправляться с русскими. За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности ему грозит до пяти лет лишения свободы.
"Житель полуострова, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности", — информирует региональное управление ФСБ.
Ранее Life.ru сообщал, что за бойцами Росгвардии в зоне специальной военной операции увязался "хвост" с заданием от СБУ. Задержанный передавал украинским спецслужбам информацию о местах расположения российских подразделений в Мариуполе. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.
Агентство "Москва"