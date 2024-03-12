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12 марта, 09:48

ФСБ задержала крымчанина, который в соцсетях призвал расправляться с русскими

В Крыму спецслужбы задержали 33-летнего местного жителя, который в Интернете призывал расправляться с русскими. За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности ему грозит до пяти лет лишения свободы.

"Житель полуострова, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности", — информирует региональное управление ФСБ.

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Ранее Life.ru сообщал, что за бойцами Росгвардии в зоне специальной военной операции увязался "хвост" с заданием от СБУ. Задержанный передавал украинским спецслужбам информацию о местах расположения российских подразделений в Мариуполе. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

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Агентство "Москва"

Марина Калегина
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