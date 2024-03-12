Регион

Уведомления отключены

12 марта, 06:26

За бойцами Росгвардии в зоне СВО увязался "хвост" с заданием от СБУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Видео оперативных действий обнародовали в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Житель Мариуполя задержан по подозрению в шпионаже. Видео © УФСБ по ДНР

По сведениям силовиков, задержанный работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Он передавал спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Задержали в 20 км от границы: Два парапланериста переполошили пограничников в Белгородской области
Задержали в 20 км от границы: Два парапланериста переполошили пограничников в Белгородской области

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Симферополе агента украинских спецслужб, шпионившего за подразделениями Росгвардии в зоне проведения спецоперации. По данным ФСБ, он отправлял Киеву данные о путях передвижения российских войск, а также характеристики используемых ВС РФ техники и оружия.

Обложка ©

УФСБ по ДНР

Андрей Бражников
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Происшествия
  • Криминал
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров