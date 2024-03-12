За бойцами Росгвардии в зоне СВО увязался "хвост" с заданием от СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Видео оперативных действий обнародовали в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Житель Мариуполя задержан по подозрению в шпионаже. Видео © УФСБ по ДНР

По сведениям силовиков, задержанный работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Он передавал спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о шпионаже.