За бойцами Росгвардии в зоне СВО увязался "хвост" с заданием от СБУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Видео оперативных действий обнародовали в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).
Житель Мариуполя задержан по подозрению в шпионаже. Видео © УФСБ по ДНР
По сведениям силовиков, задержанный работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Он передавал спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о шпионаже.
Ранее Life.ru сообщал о задержании в Симферополе агента украинских спецслужб, шпионившего за подразделениями Росгвардии в зоне проведения спецоперации. По данным ФСБ, он отправлял Киеву данные о путях передвижения российских войск, а также характеристики используемых ВС РФ техники и оружия.
УФСБ по ДНР