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10 марта, 12:44

Задержали в 20 км от границы: Два парапланериста переполошили пограничников в Белгородской области

Mash: Двух парапланеристов задержали в 20 км от российско-украинской границы

В Белгородской области, в 20 километрах от российско-украинской границы, задержали двух парапланеристов. Как сообщает Mash, пограничники подумали, что это диверсанты ВСУ, которые пытались вторгнуться на территорию России.

Двух парапланеристов задержали в 20 километрах от российско-украинской границы. Обложка © Mash

Двух парапланеристов задержали в 20 километрах от российско-украинской границы. Обложка © Mash

Днём 10 марта по тревоге были подняты дежурные бойцы ПС ФСБ после того, как система ПВО засекла "неизвестные объекты" в небе в районе села Новая Нелидовка. Прибыв на место, пограничники задержали двоих гражданских. По данным телеграм-канала, сейчас их личности проверяют на возможное сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Ранее Life.ru сообщал о задержании агента украинских спецслужб, шпионившего за подразделениями Росгвардии в зоне проведения спецоперации. По данным ФСБ, он отправлял Киеву данные о путях передвижения российских войск, а также характеристики используемых ВС РФ техники и оружия.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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