Задержали в 20 км от границы: Два парапланериста переполошили пограничников в Белгородской области

В Белгородской области, в 20 километрах от российско-украинской границы, задержали двух парапланеристов. Как сообщает Mash, пограничники подумали, что это диверсанты ВСУ, которые пытались вторгнуться на территорию России.

Двух парапланеристов задержали в 20 километрах от российско-украинской границы. Обложка © Mash

Днём 10 марта по тревоге были подняты дежурные бойцы ПС ФСБ после того, как система ПВО засекла "неизвестные объекты" в небе в районе села Новая Нелидовка. Прибыв на место, пограничники задержали двоих гражданских. По данным телеграм-канала, сейчас их личности проверяют на возможное сотрудничество с украинскими спецслужбами.