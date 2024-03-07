Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карелии

В Карелии нейтрализован завербованный украинскими спецслужбами гражданин Белоруссии, готовивший теракт. По данным ФСБ, член националистического "Полка имени Кастуся Калиновского" планировал взорвать административное здание в Олонце.

Мужчина был завербован украинскими спецслужбами, при задержании открыл огонь по сотрудникам спецслужб и был нейтрализован. Среди представителей органов безопасности и гражданского населения пострадавших нет.

"Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца", — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

У террориста изъята бомба, изготовленная на основе взрывчатого вещества британского производства и американского детонатора, а также пистолет и патроны.