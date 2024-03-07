Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карелии
ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Карелии. Фото © Агентство "Москва"
В Карелии нейтрализован завербованный украинскими спецслужбами гражданин Белоруссии, готовивший теракт. По данным ФСБ, член националистического "Полка имени Кастуся Калиновского" планировал взорвать административное здание в Олонце.
Мужчина был завербован украинскими спецслужбами, при задержании открыл огонь по сотрудникам спецслужб и был нейтрализован. Среди представителей органов безопасности и гражданского населения пострадавших нет.
"Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца", — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
У террориста изъята бомба, изготовленная на основе взрывчатого вещества британского производства и американского детонатора, а также пистолет и патроны.
Ранее Life.ru рассказывал, как ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области. Преступники планировали совершить диверсию с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Известно, что препараты разрабатывались в Америке и применяются для создания химоружия массового поражения.