ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области с использованием боевого отравляющего вещества

Силовики предотвратили террористический акт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Преступление планировали совершить украинские спецслужбы, уточнили в ЦОС ФСБ РФ. Возбуждено уголовное дело по статьям о приобретении и сбыте оружия массового поражения и о теракте.

ФСБ предотвратила под Запорожьем теракт с химоружием. Видео © ЦОС ФСБ РФ

По данным ведомства, задержаны трое граждан Незалежной. Изъятые у них препараты разрабатывались в Америке, они применяются для создания химоружия массового поражения.