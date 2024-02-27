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27 февраля, 06:57

ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области с использованием боевого отравляющего вещества

ФСБ предотвратила под Запорожьем теракт украинских спецслужб с химоружием

Силовики предотвратили террористический акт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Преступление планировали совершить украинские спецслужбы, уточнили в ЦОС ФСБ РФ. Возбуждено уголовное дело по статьям о приобретении и сбыте оружия массового поражения и о теракте.

ФСБ предотвратила под Запорожьем теракт с химоружием. Видео © ЦОС ФСБ РФ

По данным ведомства, задержаны трое граждан Незалежной. Изъятые у них препараты разрабатывались в Америке, они применяются для создания химоружия массового поражения.

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Ранее сообщалось о задержании в 22 регионах РФ 49 пособников действующей в Сирии террористической организации. В ведомстве указали, что злоумышленники собирали деньги на нужды боевиков. Также некоторые из сторонников сирийских террористов распространяли в мусульманской общине радикальную идеологию и оправдывали терроризм.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
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