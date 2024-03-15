Силовики нашли в тайнике на юге ДНР противотанковый комплекс Javelin
ФСБ: В тайнике на юге ДНР обнаружен противотанковый комплекс Javelin
Противотанковый комплекс FGM-148 Javelin. Обложка © Pixabay
В Донецкой Народной Республике силовики обнаружили тайник с иностранным оружием. Как передаёт региональное управление ФСБ, схрон был оборудован в разрушенном доме, расположенном на юге ДНР под Волновахой.
"В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin", — приводит ТАСС сообщение спецслужбы.
Сообщается, что теперь силовые структуры проводят ряд мероприятий для установления причастных к этому лиц. Других подробностей случившегося в ФСБ не разглашали.
Ранее Life.ru писал, что в Артёмовском районе Донецкой Народной Республики нашли заминированный схрон с иностранным оружием. По данным регионального управления ФСБ, тайник предназначался для украинской ДРГ.