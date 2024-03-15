Силовики нашли в тайнике на юге ДНР противотанковый комплекс Javelin

В Донецкой Народной Республике силовики обнаружили тайник с иностранным оружием. Как передаёт региональное управление ФСБ, схрон был оборудован в разрушенном доме, расположенном на юге ДНР под Волновахой.

"В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin", — приводит ТАСС сообщение спецслужбы.

Сообщается, что теперь силовые структуры проводят ряд мероприятий для установления причастных к этому лиц. Других подробностей случившегося в ФСБ не разглашали.