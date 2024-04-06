Подпольщик сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове
Представитель пророссийского подполья: В Харькове поражён склад боеприпасов ВСУ
В Харькове, по предварительной информации, поражён склад боеприпасов. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.
"Склад [боеприпасов] накрыли. Харьков", — привёл его слова ТАСС.
Два прилёта зафиксированы в черте города в 00:20. Как сказал Лебедев, удары были нанесены "очень громко и объёмно". О взрывах в городе сообщал мэр Игорь Терехов, а также украинские СМИ.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российская армия поразила завод "Мотор Сич" в Запорожье, где ремонтируют технику ВСУ. По предварительным данным, причиной взрывов стали прилёты двух ракет ОТРК "Искандер-К".
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