Подпольщик сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

В Харькове, по предварительной информации, поражён склад боеприпасов. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

"Склад [боеприпасов] накрыли. Харьков", — привёл его слова ТАСС.

Два прилёта зафиксированы в черте города в 00:20. Как сказал Лебедев, удары были нанесены "очень громко и объёмно". О взрывах в городе сообщал мэр Игорь Терехов, а также украинские СМИ.