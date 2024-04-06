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6 апреля, 00:34

Подпольщик сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

Представитель пророссийского подполья: В Харькове поражён склад боеприпасов ВСУ

В Харькове, по предварительной информации, поражён склад боеприпасов. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

"Склад [боеприпасов] накрыли. Харьков", — привёл его слова ТАСС.

Два прилёта зафиксированы в черте города в 00:20. Как сказал Лебедев, удары были нанесены "очень громко и объёмно". О взрывах в городе сообщал мэр Игорь Терехов, а также украинские СМИ.

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Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российская армия поразила завод "Мотор Сич" в Запорожье, где ремонтируют технику ВСУ. По предварительным данным, причиной взрывов стали прилёты двух ракет ОТРК "Искандер-К".

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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