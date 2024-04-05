Рогов: ВС РФ поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, где ремонтируют технику ВСУ

Российские войска успешно атаковали завод "Мотор Сич" в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, где ВСУ ремонтируют военную технику. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительным данным, причиной взрывов во временно оккупированном нацистами городе Запорожье стали прилёты двух ракет ОТРК "Искандер-К". Как минимум, есть попадание по промплощадке Мотор-Сичи", — написал Рогов в своём телеграм-канале.