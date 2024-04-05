Рогов: ВС РФ поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, где ремонтируют технику ВСУ
Производство вертолётов на заводе "Мотор Сич" в Запорожье. Обложка © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire
Российские войска успешно атаковали завод "Мотор Сич" в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, где ВСУ ремонтируют военную технику. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
"По предварительным данным, причиной взрывов во временно оккупированном нацистами городе Запорожье стали прилёты двух ракет ОТРК "Искандер-К". Как минимум, есть попадание по промплощадке Мотор-Сичи", — написал Рогов в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что на предприятии собирают авиадвигатели АИ-450, запчасти для дронов, производят двигатели для самолётов и вертолётов, а также ремонтируется техника ВСУ. Рогов добавил, что сейчас движение по улице Иванова от улицы Стефанова до улицы Моторостроителей перекрыто.
Ранее Life.ru сообщал, что вчера утром в Запорожье прогремела серия мощных взрывов. Жители Запорожской области подтвердили, что на правом берегу Днепра "конкретно жахнуло". Также сообщалось, что в Харькове оказалась обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". А в Одесской области взрывы нанесли ощутимый урон объектам энергетики.