Взрывы в Одесской области нанесли ощутимый урон объектам энергетики
"Укрэнерго": Вследствие взрывов в Одесской области повреждены объекты энергетики
Из-за взрывов в Одесской области существенные повреждения наблюдаются на объектах энергетики. Об этом сообщила украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
"Ночью снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, повреждена часть оборудования", — сказано в тексте публикации.
В Министерстве энергетики Украины сообщили о пожаре, произошедшем на местной высоковольтной подстанции компании во время проведения технологических работ.
Ранее ряд украинских СМИ сообщал о прилётах в Одессе и Одесской области. По их информации, зафиксировано было не менее трёх взрывов. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что освобождение Одессы проложит для России путь к безопасности её южной части. Он также заявил, что именно оттуда поднимают беспилотники и запускают ракеты, летящие в Крым.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ