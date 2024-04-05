Взрывы в Одесской области нанесли ощутимый урон объектам энергетики

Из-за взрывов в Одесской области существенные повреждения наблюдаются на объектах энергетики. Об этом сообщила украинская энергетическая компания "Укрэнерго".

"Ночью снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, повреждена часть оборудования", — сказано в тексте публикации.