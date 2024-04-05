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5 апреля, 11:29

Взрывы в Одесской области нанесли ощутимый урон объектам энергетики

"Укрэнерго": Вследствие взрывов в Одесской области повреждены объекты энергетики

Из-за взрывов в Одесской области существенные повреждения наблюдаются на объектах энергетики. Об этом сообщила украинская энергетическая компания "Укрэнерго".

"Ночью снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, повреждена часть оборудования", — сказано в тексте публикации.

В Министерстве энергетики Украины сообщили о пожаре, произошедшем на местной высоковольтной подстанции компании во время проведения технологических работ.

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Ранее ряд украинских СМИ сообщал о прилётах в Одессе и Одесской области. По их информации, зафиксировано было не менее трёх взрывов. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что освобождение Одессы проложит для России путь к безопасности её южной части. Он также заявил, что именно оттуда поднимают беспилотники и запускают ракеты, летящие в Крым.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Владимир Озеров
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