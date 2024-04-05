Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области
Взрывы раздались в Одессе и пригороде, зафиксировано не менее трёх "прилётов". Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".
"На Одесчине были слышны взрывы", — сказано в публикации без уточнения остальных подробностей.
Воздушную тревогу на территории области глава военной администрации региона Олег Кипер объявлял в 03:23. Спустя ровно час сирены затихли.
Отражать массированный воздушный налёт в ночь на 5 апреля пришлось дежурным системам ПВО в Ростовской области. За час в небе над регионом уничтожено свыше 40 целей.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM