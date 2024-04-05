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5 апреля, 02:00

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области

Взрывы раздались в Одессе и пригороде, зафиксировано не менее трёх "прилётов". Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".

"На Одесчине были слышны взрывы", — сказано в публикации без уточнения остальных подробностей.

Воздушную тревогу на территории области глава военной администрации региона Олег Кипер объявлял в 03:23. Спустя ровно час сирены затихли.

Серия мощных взрывов прогремела в Запорожье
Серия мощных взрывов прогремела в Запорожье

Отражать массированный воздушный налёт в ночь на 5 апреля пришлось дежурным системам ПВО в Ростовской области. За час в небе над регионом уничтожено свыше 40 целей.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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