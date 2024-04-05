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4 апреля, 23:56

"Готовится уничтожение" : Офицер раскрыл хитрую тактику ВС РФ вблизи Харькова

Отставной полковник Матвийчук: ВС РФ готовят плацдарм для освобождения Харькова

Российские войска неспроста активизировали работу на Купянском направлении, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Отставной полковник уверен, что тактика ВС РФ заключается в разгроме основных сил ВСУ на подступах к Харькову для последующего освобождения областного центра.

По словам офицера, Харьков является одним из стратегически значимых регионов. Для его защиты Киев стянул в Купянск крупные военные формирования, усилив их нацбатальонами, наёмниками и западной техникой. Как только с ними будет покончено, дорога на крупный город будет открыта.

"Я полагаю, что сейчас готовится уничтожение всех формирований, за которым последует взятие Харькова нашими войсками", — допустил Матвийчук в беседе с "Лентой.ру".

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Между тем в Харьков продолжают прибывать боевики из Франции, Чехии, Румынии, Польши и стран Прибалтики. Одно из расположений с иностранцами уже уничтожено Вооружёнными силами России. Также в развалины превращён завод по производству БПЛА неподалёку от города.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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