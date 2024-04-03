Зачистка второй столицы Украины: Какие силы ВСУ стянули в Харьков Во что превратился Харьков, расположенный в 20 километрах от границы с Россией, и какие подразделения ВСУ могут оказаться в котле — в материале Life.ru. 2 апреля, 21:36 В Казачьей Лопани ВСУ пытались оборудовать небольшой укрепрайон. Обложка © Getty Images / Adri Salido / Anadolu

Харьков превращает соседство с Белгородчиной в полноценный фронт. Бесконечные обстрелы "старых" регионов приближают сценарий вхождения этой области целиком в состав России, считают эксперты. При этом известно, что ВСУ копят силы и технику на этом направлении.

Обстановка в Харькове, 3 апреля

Массовый исход населения, который продолжается уже несколько месяцев, усугубили последние заявления мэра Харькова Игоря Терехова, что "разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита". По его словам, причина — в применении Россией новых боеприпасов. Предположительно, из Харькова уехало около 50 тысяч человек, при этом подтвердить эти слухи сложно.

Однако свет в Харькове, судя по соцсетям, отключают лишь на четыре-пять часов. А значит, некоторый запас прочности у энергетиков ещё есть и такие заявления могут оказаться информационным прикрытием для подготовки ВСУ, накопления ресурсов и техники.

В Харькове были уничтожены предприятия по производству беспилотников — ведь город ранее был одним из центров авиастроения на Украине. В последние дни удары наносились по 164-й радиотехнической бригаде ВСУ (в/ч А-1451), где находились такие производства.

— В Казачьей Лопани ВСУ пытались оборудовать небольшой укрепрайон — наши разнесли его в щепки, это было на базе местной пожарной части. Волчанск, Чугуев — отработаны по классической схеме: ВС РФ применяют корректируемые КАБы и ФАБы 250, 500, и 1500 кг. Работает дальнобойная артиллерия, наши РСЗО и ракетчики, — замечает военный эксперт Геннадий Алёхин.

Военкоры сообщают о выведении из строя Змиёвской ТЭС мощностью 2,2 тыс. МВт и Харьковской ТЭЦ-5 мощностью 540 МВт. Первая — разрушена полностью, она обеспечивала энергией не только Харьковскую, но и соседние Полтавскую и Сумскую области. На второй — уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование. Из заявлений украинского Центрэнерго следует, что нужно заново строить оборудование энергоблоков — генераторы, турбины, трансформаторные станции.

Змиёвская ТЭС. Фото © Wikipedia / Maksim Sidorov

— Запущен механизм по оттоку населения из Харькова, что может быть косвенным намёком на желание ВС РФ предметно заняться харьковским направлением, минимизируя при этом потенциальные потери среди гражданских, — считает публицист Юрий Баранчик.

Так, по его мнению, может быть запущена реализация сценария с санитарным кордоном вдоль границ Курской и Белгородской областей. Или речь идёт о стратегическом обрушении потенциала Украины, прежде всего той её части, на которую претендуют западные враги России.

Депутат Госдумы, член Комитета по обороне Дмитрий Заварзин полагает, что необходимо использовать открывающийся оперативный простор. Сейчас, по его мнению, ВСУ находятся в "агонии" и вынуждены отступать.

— Украинская армия пытается закрепиться на каких-то рубежах, но вряд ли у них это получится. Киев нагнал азовцев*, будут запугивать народ… Но время ушло, — сказал парламентарий Life.ru.

По сообщениям местных жителей, весь центр города наводнили боевики из третьей штурмовой бригады "Азова"*. Они заселяются в гражданские объекты, передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека.

А по информации военного эксперта подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, националисты дислоцируются в Дергачах, Люботине, Чугуеве, Змиёве и Изюме.

По сообщениям местных жителей, весь центр города наводнили боевики из третьей штурмовой бригады "Азова"*. Фото © Getty Image / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

— Противник оборудует фортификационные сооружения, минные поля и заграждения для обороны Харькова. В большинстве мест работа уже закончена, — говорит Марочко.

Какие подразделения сосредоточены в Харькове

Военный эксперт Максим Ювачёв рассказал Life.ru, какие выводы можно сделать, анализируя силы тактической группировки войск "Харьков" ВСУ. Купянская группировка включает в себя силы численностью до 13 бригад.

— В районе Великой Писаревки на направлении Грайворона сосредоточены силы противника численностью до трёх диверсионных подразделений "Иностранного легиона" ГУР МОУ. В районе Удов также расположены три батальона: 4-й Харьковский погранотряд, 122-я ОБ ТО, диверсионное подразделение "Иностранного легиона" (в/ч А-3449) ГУР МОУ при поддержке группы БПЛА "Скайлорды", — комментирует Ювачёв.

По его словам, меньшее количество подразделений разбросано на других участках Харьковской области. Село Нескучное аккумулировало украинские силы до двух батальонов. В районе Волчанск – Ольховка — до двух бригад.

* Запрещённая в России террористическая организация.