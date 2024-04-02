Троянский конь из Парижа: Что приготовила Франция для России в сражении за Одессу Франция пытается отчаянно вписаться в военный конфликт на Украине. Вслед за объявлением об отправке войск Париж собирается поставить Киеву защиту от "Цирконов" и "Кинжалов". 1 апреля, 21:36 Самолет-истребитель МИГ-31К, укомплектованный гиперзвуковой ракетой АРК "Кинжал". Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Киев получит несколько сотен бронемашин VAB. А также современную систему ПВО Samp с ракетами класса "земля – воздух" Aster 30, которые могут быть направлены на перехват истребителей, а также "Кинжалов" и "Цирконов". Напомним, до этого президент Эммануэль Макрон впервые озвучил, что европейские государства могут отправить войска на Украину. Позднее глава СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Париж готовит двухтысячный контингент для помощи ВСУ.

Как изменят ракеты Aster 30 и броневики VAB ситуацию в зоне СВО

Французские броневики VAB весом 12 тонн считаются устаревшими, их производят с 1976 года. Всего у Парижа более двух с половиной тысяч машин этой марки. Во время боевых действий реальная скорость бронетранспортёра — 50 км/ч. Оснащены VAB лёгким вооружением, на них придётся устанавливать противокумулятивные решётки и ряд других элементов дополнительной защиты.

Бронемашины VAB. Фото © Wikipedia / Rama

Если архаичная бронь не изменит ситуацию на поле боя, то поставки ВСУ высокоманёвренных двухступенчатых итальянско-французских ЗУР-перехватчиков Aster 30 для системы ПВО SAMP/T говорят о том, что враги России готовятся отражать возрастающие атаки российских гиперзвуковых ракет 47М2 "Кинжал" и 3М22 "Циркон", считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

— Aster-30 обладают высокой эффективностью в противодействии сверхзвуковым маневрирующим СВН, а также гиперзвуковым ракетам всех типов. К зенитно-ракетным комплексам прилагается также французский персонал. Так что вопрос, введёт Франция свои войска или нет, умилительно неуместен — они уже давно там и их присутствие будет только расширяться, — отмечает Онуфриенко.

ЗУР-перехватчики Aster-30. Фото © Wikipedia / www.esercito.difesa.it

"Астер" состоит на вооружении Франции, Италии и Великобритании. В качестве основного оружия ПВО применяется на европейских эсминцах и фрегатах. Система способна перехватывать все типы высокоэффективных воздушных угроз, таких как самолёты, БПЛА, баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты на дальности до 120 км.

Ракета большой дальности "Астер 30" — автономно управляемая, оборудованная активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет ЗРК справляться с массированными атаками. Имеет вес 450 кг и длину 5 метров. Способна развивать скорость в 4,5 Маха при достижении высоты 20 км. Осуществляет "множественные перехваты с высокой скорострельностью".

Какие войска намеревается отправить Франция на Украину

— Президент Франции может распоряжаться только одним контингентом, не спрашивая разрешения парламента. Речь идет об Иностранном французском легионе, который составляет 9000 штыков, — напоминает военный эксперт Алексей Леонков. — Вполне возможно, что он мог бы отправить 2000 специалистов как раз из этого подразделения. Стоит учесть, что этот легион вёл активные боевые действия в Африке.

Французские военные. Фото © Shutterstock / FOTODOM

По его словам, сейчас вся западная полемика укладывается в поиск формулы, как легитимизировать присутствие военных стран НАТО на территории Украины. В США и Европе почему-то полагают, что Россия их не будет уничтожать.

— Запад думает, что, отправив своих военных, например, на границу Украины и Белоруссии, поможет Киеву высвободить оттуда силы территориальной обороны Нацгвардии и перекинуть их на линию боевого соприкосновения. Но этим фантазиям наш президент вынес чёткий вердикт, заявив, что все военнослужащие стран НАТО, под каким бы флагом они не заходили на территорию Украины, будут уничтожены, — подчёркивает Леонков. — Они получили ответ, что для нас препятствий в этом случае не существует. То же самое касается территорий Польши, Румынии, откуда могут взлетать самолёты F-16 для участия в боевых действиях на Украине. Такие аэродромы станут нашими легитимными целями.

Эксперт отмечает, что элитный легион может быть отправлен на важные для ВСУ направления. Среди приоритетных целей — сохранение для Украины выхода к морю — Одесская и Николаевская области.

Сигналы Украине

В этой связи стоит отметить и нашу информационную операцию — интервью французскому телеканалу BFM-TV вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который сказал о том, что "мы убьём каждого из французских солдат, ступивших на землю Украины". Для западного телеканала эта беседа известного политика, прекрасно говорящего на французском и потомка Льва Толстого, стала знаковым инфоповодом, а для России — вторым крупным успехом после интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Интервью французскому телеканалу BFM-TV вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого. Фото © Telegram / РАМЗАЙ

— В обоих случаях Россия заранее информирует целевую аудиторию о том, что может произойти, если не будет изменён негативный сценарий и давление на нас со стороны западных стран. Это и есть информационная прививка, — комментирует директор Частной разведывательной компании Роман Ромачев. — Поэтому интервью президента, а затем и вице-спикера Госудумы — это использование информационной инфраструктуры противника для того, чтобы распространить там наши нарративы и донести понимание того, что в случае наступления событий, которые не выгодны ни России, ни Франции, последует однозначная реакция.

Авторы Елена Ладилова