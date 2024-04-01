Часов Яр выходит из чата: Почему ВСУ стачивают элиту штурмовиков на Бахмутовском направлении Какие резервы ВСУ бросают против Армии России в Часовом Яре, что предстоит преодолеть нашим бойцам для взятия высоты и как западные СМИ начали готовить общественность к новому провалу Киева — в материале Life.ru. 31 марта, 21:31 Армия России при поддержке авиации и ракетно-зенитных систем продолжает продвигаться по направлению к Часову Яру. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Армия России при поддержке авиации и ракетно-зенитных систем продолжает продвигаться по направлению к Часову Яру. Движение штурмовиков пытаются остановить украинские подразделения, которые ВСУ контратакуют у Ивановского (Красного). Враг пытается выиграть время для наращивания сил в очень важном для него узле обороны. Но оперативные возможности ВСУ тают с каждым днём.

В районе Часова Яра наши военные приближаются к микрорайону Канал. Этот город является важнейшим хабом для снабжения ВСУ. Он расположен в Бахмутском районе ДНР, в 242 метрах над уровнем моря, западнее Артёмовска (Бахмут). Населённый пункт за счёт разветвлённой сети опорных пунктов украинских войск считается серьёзным укрепрайоном. Там находятся промзона и железнодорожная станция, благодаря которой всё это время снабжались части ВСУ.

В двух километрах от Часова Яра расположено село Богдановка, где военкоры фиксируют продвижение наших войск. Не останавливаются позиционные бои в Клещеевке. Оба населённых пункта открывают дорогу на Краматорск.

— ВСУ, сдавав позиции в Очеретине и в районе Бердычей и Семёновки, пытаются безуспешными контратаками выбить наши войска, неся огромные потери, — отмечает военный эксперт Юрий Подоляка.

Уничтожение украинского танка в районе Богдановки при помощи FPV-дронов © Telegram / lpr 1

Военный эксперт Борис Рожин отмечает, что наступательные действия наших войск осложняются рядом факторов. С востока, по его словам, Часов Яр прикрыт цепью укреплений, расположенных вдоль береговой линии канала Северский Донец – Донбасс. Населённый пункт располагается на высотах, а подступы к нему перекрыты четырьмя опорниками. Но в связи с заходом в Богдановку командование ВСУ начинает нервничать.

— С юга от трассы через посёлок Ивановское открывается оперативный простор для развития наступления. Основной крупный опорник находится слева от канала Северский Донец – Донбасс, — комментирует Рожин.

Боевая работа противотанкового ракетного комплекса "Фагот" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Каких штурмовиков сжигают ВСУ для удержания Часова Яра

Украинское командование бросает в бой резервный спецназ, перебрасывая его с тыловых зон. Также задействуются личные резервы командования сухопутных войск. Об этом сообщал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В числе таких подразделений военный эксперт Максим Ювачёв отмечает 5-ю Киевскую отдельную штурмовую бригаду (ОШБр) Сухопутных войск Украины. В её состав в феврале 2023 года вошёл 24-й штурмовой батальон "Айдар"*. Ранее часть формирования принимала участие в Бахмутской кампании, сдав город. Сейчас 5-я ОШБр находится в районе села Красное. В этом районе дислоцирован и батальон 80-й ОДШБр.

— Перманентная мобилизация, которая для противника была палочкой-выручалочкой, имеет свой предел. ВСУ не успевают пополнять резервы. У них десятки тысяч уклонистов. У нас десятки тысяч добровольцев, — напоминает военный корреспондент Владимир Разин.

Дорога к Славянску

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что освобождение села Красное и продвижение ВС России у Часова Яра приблизят начало работ по разминированию, разбору завалов и восстановлению Артёмовска. По его словам, удаление освобождённого города от линии фронта позволит начать восстановительные работы. Освобождение Часова Яра позволит нашим военным обезопасить линию фронта в районе Артёмовск – Соледар, лишив ВСУ возможности наносить удары по трассе Е40 к востоку от Артёмовска.

С начала марта западные СМИ начали кампанию, где объясняли грядущую потерю Часова Яра ВСУ. До этого в январе и феврале появлялись единичные репортажи изданий об этом населённом пункте. В репортаже CNN рассказывается о реальной обстановке в городе. В интервью местные жители ждут прихода Российской армии. Люди рассказывали американским корреспондентам, что ВСУ прячутся за спинами мирных жителей, подъезжают к домам людей и начинают стрелять с этих позиций. "Геополитически для нас это очень плохо", — делают вывод журналисты CNN.

Репортаж CNN, где мирные граждане рассказывают американским журналистам о бесчинствах ВСУ и том, как ждут прихода России © Telegram / Рамзай

В украинском сегменте соцсетей и СМИ очень сильно переживают за деоккупацию Часова Яра. Ведь в случае оставления ВСУ господствующей высоты наши войска смогут взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку, Краматорск и сформировать мощный плацдарм для дальнейших ударно-штурмовых действий и их освобождения. А дальше Армия России двинется к Славянску.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Владимир Павлов