После встречи с "Искандером": Что известно об ударе по генералам и офицерам НАТО в бункере под Часовом Яром Почему сразу после ударов ОТРК "Искандер" по секретному бункеру в районе Часова Яра появились новости о внезапной смерти "по естественным причинам" высокопоставленных офицеров НАТО — в материале Life.ru. 27 марта, 21:36 Пуск ракеты ОТРК "Искандер". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Что случилось с польским генералом

Вооружённые силы Польши сообщили о смерти бригадного генерала, начальника штаба оперативного командования ЕС "Алтея" Адама Марчака. Согласно официальным данным, он умер по естественным причинам. В оперативном командовании отметили, что "неожиданная смерть генерала произошла по естественным причинам в свободное от службы время".

Известно, что Марчак служил в 6-й воздушно-десантной бригаде и штабе управления спецназа, а также занимал командные должности в миссиях в Боснии и Афганистане. За его плечами опыт командования 25-й воздушной кавалерийской бригадой. То есть для Варшавы это непростая и очень болезненная потеря.

Однако российские военные эксперты связывают внезапную смерть высокопоставленного военного с ракетным ударом Российской армии по ВСУ в районе Часова Яра. Министерство обороны России уничтожение польского генерала не подтверждало. Накануне в сводках военных корреспондентов прошла информация о поражении ОТРК "Искандер" заглублённого шестиэтажного командного пункта противника, на территории которого присутствовали офицеры стран НАТО, в частности США и Польши. В профильных пабликах отмечают, что раненых, которых противнику удалось вытащить из штаба, переправили в Польшу. В местных соцсетях эту информацию комментируют так: "Ведение чужой войны имеет свои последствия".

Ударом ОТРК "Искандер" в районе н/п Часов Яр был поражён заглублённый командный пункт ВСУ. Фото © Telegram / Темы. Главное (ГлавМедиа)

При этом часть экспертов не исключают, что польский генерал мог погибнуть в результате одного из крупных ударов по Львову, Киеву, Одессе или даже Харькову. Новость о его смерти, вероятно, связана с уничтожением крупных группировок личного состава НАТО в зоне СВО, полагают военкоры.

Участившиеся потери офицеров Польши и Голландии

Во время самых крупных за последние десятилетия учений НАТО в Европе — Steadfast Defender 2024 — Варшава при странных обстоятельствах потеряла в марте этого года ещё пятерых военнослужащих. Речь идёт о начале тренировок Brilliant Jump 2024, которые проходили на территориях Польши и Германии. В них принимают участие 3000 военнослужащих, в том числе из Албании, Испании, Великобритании, Турции и Польши. На четырёх полигонах задействовано около 700 различных типов машин — БМП, БТР и танки Leopard 2A6 и Leopard 2A5.

26 марта якобы в результате схода лавины во время горных учений на польско-словацкой границе в Высоких Татрах погиб 30-летний спецназовец, а днём раньше — два сапёра 5-го Тарновскогорского химического полка от подрыва тротилового боеприпаса в Силезском воеводстве. Можно вспомнить, что в начале месяца на полигоне в Дравско-Поморском воеводстве Польши боевая машина пехоты наехала на двух военнослужащих Войска Польского, которые впоследствии также скончались.

Военные учения НАТО Brilliant Jump 24 в Польше. Фото © ТАСС / EPA / Marcin Bielecki

Двое голландских высокопоставленных военнослужащих якобы были задавлены боевой техникой на немецком полигоне в Хоэнфельсе в Баварии. Шведская машина пехоты CV90 наехала на офицеров из состава 43-й механизированной бригады из Хавелте — 28-летний старший лейтенант армии Нидерландов погиб, 24-летний — получил травмы, но выжил.

Для нидерландских военных эти учения организованы в качестве подготовки к развёртыванию в Литве натовского контингента, гласит официальное объяснение. Все эти нелепые версии смертей наши эксперты считают попыткой скрыть гибель западных офицеров в зоне СВО.

— Сначала мы убивали наёмников на львовских полигонах — они бежали и плакали, — напоминает военный корреспондент Александр Сладков. — Теперь — после массового уничтожения военных из Франции в Харькове (удары по гостиницам) и уничтожения польского генерала, я думаю, открыта охота на кадровых военных стран НАТО.

Напомним, в августе 2023 года еженедельник Mysl Polska сообщал, что в ходе СВО погибло более 10 тысяч военнослужащих и резервистов из Польши, которые числились "добровольцами ВСУ".

Отношение поляков к войне с Россией

Граждане Польши не хотят военных действий с Россией. О желании сбежать с территории будущих военных действий говорит рост покупок недвижимости в Испании. Число таких сделок увеличилось по сравнению с прошлым годом в три раза. Об этом пишет ведущая газета Wyborcza.

— Подальше от Украины. После внезапной смерти генерала польской армии Марчака, который, по всей видимости, уничтожен Армией России на Украине, и после новости о ракете, которая 39 секунд летала над Польшей несколько дней назад, желание поляков купить жильё подальше от Польши, видимо, ещё резко подскочит, — считает экс-депутат и политолог Сергей Марков.

Авторы Владимир Павлов