Не больше десяти минут: Названо время жизни Польши в войне с Россией
Политолог Живов: Польша будет жить десять минут, если НАТО зайдёт на Украину
Россия задействует ядерное вооружение, если размещённый в Польше 300-тысячный контингент НАТО захочет зайти на Украину. В этом случае европейскому государству останется существовать считаные минуты, заявил в эфире телеканала "Царьград" политолог Алексей Живов.
Так эксперт прокомментировал недавние слова начгенштаба польской армии Кароля Дымановского о готовности альянса нарастить численность своего щита в республике. Собеседник "Первого русского" напомнил генералу, что президент РФ Владимир Путин допускал применение оружия массового поражения в случае столкновения с НАТО.
"Мы не собираемся воевать с 300-тысячным контингентом НАТО. Мы просто уничтожим Польшу ядерными ударами. И произойдёт это ровно за десять минут", — заключил Живов.
В начале марта президент Польши Анджей Дуда прямо заявил, что хочет видеть в своей стране больше американских солдат. Сначала его коллега из США Джо Байден скептически отнёсся к этой затее, но после НАТО пообещало Варшаве усиление в случае необходимости.
VK / Минобороны России