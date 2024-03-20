Не больше десяти минут: Названо время жизни Польши в войне с Россией

Россия задействует ядерное вооружение, если размещённый в Польше 300-тысячный контингент НАТО захочет зайти на Украину. В этом случае европейскому государству останется существовать считаные минуты, заявил в эфире телеканала "Царьград" политолог Алексей Живов.

Так эксперт прокомментировал недавние слова начгенштаба польской армии Кароля Дымановского о готовности альянса нарастить численность своего щита в республике. Собеседник "Первого русского" напомнил генералу, что президент РФ Владимир Путин допускал применение оружия массового поражения в случае столкновения с НАТО.