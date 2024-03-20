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20 марта, 01:57

Не больше десяти минут: Названо время жизни Польши в войне с Россией

Политолог Живов: Польша будет жить десять минут, если НАТО зайдёт на Украину

Россия задействует ядерное вооружение, если размещённый в Польше 300-тысячный контингент НАТО захочет зайти на Украину. В этом случае европейскому государству останется существовать считаные минуты, заявил в эфире телеканала "Царьград" политолог Алексей Живов.

Так эксперт прокомментировал недавние слова начгенштаба польской армии Кароля Дымановского о готовности альянса нарастить численность своего щита в республике. Собеседник "Первого русского" напомнил генералу, что президент РФ Владимир Путин допускал применение оружия массового поражения в случае столкновения с НАТО.

"Мы не собираемся воевать с 300-тысячным контингентом НАТО. Мы просто уничтожим Польшу ядерными ударами. И произойдёт это ровно за десять минут", — заключил Живов.

Путин: Россия готова к войне и имеет самую современную ядерную триаду
Путин: Россия готова к войне и имеет самую современную ядерную триаду

В начале марта президент Польши Анджей Дуда прямо заявил, что хочет видеть в своей стране больше американских солдат. Сначала его коллега из США Джо Байден скептически отнёсся к этой затее, но после НАТО пообещало Варшаве усиление в случае необходимости.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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