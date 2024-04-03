Наёмники из Франции, Грузии и стран НАТО массово прибывают в Харьков

Наёмники из Франции и Грузии, а также боевики РДК* прибыли в Харьков. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он добавил, что также среди наёмников замечены граждане Польши, Чехии, Румынии, стран Прибалтики. Они привезли с собой боекомплекты и технику. Лебедев уточнил, что так много наёмников было в Харькове осенью 2022 года. Подпольщик не исключил вероятных попыток атаковать Белгородскую область и призвал не игнорировать этот сигнал. По его словам, наёмников также видели в Сумах.