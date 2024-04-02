Российские военные часто встречают на Донецком направлении польских наёмников. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал недавно награждённый орденом Мужества боец ВС РФ с позывным Бошка, выполняющий свои боевые задачи в рядах 20-й мотострелковой дивизии группировки войск "Юг".

Собеседник информагентства сообщил, что один раз он вместе со своими боевыми товарищами встретился с поляками во время штурма населённого пункта Победа, расположенного в окрестностях Донецка и Марьинки. Российские военные в количестве семи человек прибыли туда на боевых машинах пехоты, а противников, национальность которых смогли установить, услышав их переговоры на польском языке, было человек 10–12. В то же время россиянин отметил, что европейцы, скорее всего, были наёмниками.

"Люди, наверное, шли за деньгами. Поэтому там больше не военного опыта, а просто желания денег. Поэтому ничего особого. Воевали хорошо, но недолго", — рассказал Бошка.