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2 апреля, 01:57

"Воевали хорошо, но недолго": Боец ВС РФ рассказал о встрече с польскими наёмниками

РИА "Новости": На Донецком направлении часто встречаются польские наёмники

Российские военные часто встречают на Донецком направлении польских наёмников. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал недавно награждённый орденом Мужества боец ВС РФ с позывным Бошка, выполняющий свои боевые задачи в рядах 20-й мотострелковой дивизии группировки войск "Юг".

Собеседник информагентства сообщил, что один раз он вместе со своими боевыми товарищами встретился с поляками во время штурма населённого пункта Победа, расположенного в окрестностях Донецка и Марьинки. Российские военные в количестве семи человек прибыли туда на боевых машинах пехоты, а противников, национальность которых смогли установить, услышав их переговоры на польском языке, было человек 10–12. В то же время россиянин отметил, что европейцы, скорее всего, были наёмниками.

"Люди, наверное, шли за деньгами. Поэтому там больше не военного опыта, а просто желания денег. Поэтому ничего особого. Воевали хорошо, но недолго", — рассказал Бошка.

Польские наёмники из ПДК признались в выполнении боевых задач совместно с РДК*
Польские наёмники из ПДК признались в выполнении боевых задач совместно с РДК*

Несколькими днями ранее Life.ru писал, что всё больше могил наёмников, погибших на Украине, появляется на кладбищах европейских стран. Одна из них, очень примечательная, яркая, расположена на военном кладбище в Варшаве.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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