Польские наёмники из ПДК признались в выполнении боевых задач совместно с РДК*
Боевики Русского добровольческого корпуса* записали совместное видео с наёмниками Польского добровольческого корпуса. Пособники ВСУ заявили, что давно сотрудничают друг с другом в ходе выполнения боевых задач.
На опубликованных в соцсетях РДК* кадрах запечатлены вооружённые люди в камуфляже с флагами своих подразделений. Полуминутный ролик разделён на две части: сначала озвучка идёт на польском языке, а затем — на русском.
"В единстве наша сила! Мы продолжаем выполнять боевые задачи и будем продолжать идти вместе", — гласит подпись к видео.
О сотрудничестве с РДК* ранее объявляли и румынские наёмники из военной организации Romanian Battlegroup Getica. Боевики признались, что участвовали в мартовских боях у границ России. Они также опубликовали видео, продемонстрировав подготовку к диверсии и сам бой с российскими войсками.
* Запрещённая в России террористическая организация.
Flickr / Ministerstwo Obrony Narodowej