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30 марта, 22:14

Польские наёмники из ПДК признались в выполнении боевых задач совместно с РДК*

Боевики Русского добровольческого корпуса* записали совместное видео с наёмниками Польского добровольческого корпуса. Пособники ВСУ заявили, что давно сотрудничают друг с другом в ходе выполнения боевых задач.

На опубликованных в соцсетях РДК* кадрах запечатлены вооружённые люди в камуфляже с флагами своих подразделений. Полуминутный ролик разделён на две части: сначала озвучка идёт на польском языке, а затем — на русском.

"В единстве наша сила! Мы продолжаем выполнять боевые задачи и будем продолжать идти вместе", — гласит подпись к видео.

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О сотрудничестве с РДК* ранее объявляли и румынские наёмники из военной организации Romanian Battlegroup Getica. Боевики признались, что участвовали в мартовских боях у границ России. Они также опубликовали видео, продемонстрировав подготовку к диверсии и сам бой с российскими войсками.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Flickr / Ministerstwo Obrony Narodowej

Илья Пушкарев
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