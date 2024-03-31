Польские наёмники из ПДК признались в выполнении боевых задач совместно с РДК*

Боевики Русского добровольческого корпуса* записали совместное видео с наёмниками Польского добровольческого корпуса. Пособники ВСУ заявили, что давно сотрудничают друг с другом в ходе выполнения боевых задач.

На опубликованных в соцсетях РДК* кадрах запечатлены вооружённые люди в камуфляже с флагами своих подразделений. Полуминутный ролик разделён на две части: сначала озвучка идёт на польском языке, а затем — на русском.