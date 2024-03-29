Польский наёмник признал гибель земляков на Украине, но занизил цифры

Польский наёмник ВСУ Пётр Миткевич, с мая 2022 года воюющий в международном легионе территориальной обороны на Украине, подтвердил, что в ходе боёв погибли его соотечественники. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции RMF FM.

Отвечая на вопрос о количестве наёмников, воюющих на СВО, он заявил, что "не хотел бы говорить о таких вещах". Однако, упоминая о погибших, назвал цифру, заниженную более чем в 70 раз по сравнению с официальными данными.