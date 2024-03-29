Польский наёмник признал гибель земляков на Украине, но занизил цифры
Польский наёмник ВСУ Пётр Миткевич, с мая 2022 года воюющий в международном легионе территориальной обороны на Украине, подтвердил, что в ходе боёв погибли его соотечественники. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции RMF FM.
Отвечая на вопрос о количестве наёмников, воюющих на СВО, он заявил, что "не хотел бы говорить о таких вещах". Однако, упоминая о погибших, назвал цифру, заниженную более чем в 70 раз по сравнению с официальными данными.
"Их немного. Я там нахожусь дольше всех и знаю большинство из них, которые там находятся. Но скажу так: погибло нас до 20", — сообщил Миткевич. При этом, по сведениям Минобороны РФ, на Украине с начала конфликта погибло более 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе 1427 из Польши.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что в зоне проведения специальной военной операции значительно сократилось число непосредственно принимающих участие в боевых действиях иностранных наёмников. Кроме того, он сообщал, что сейчас есть только одна причина, по которой украинские солдаты продолжают исполнять приказы Киева, — финансирование и военная поддержка Запада. По его словам, как только она закончится, бойцы ВСУ сами поднимут руки и сдадутся.
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