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27 марта, 01:39

В ДНР заявили об уменьшении числа наёмников в зоне спецоперации

Советник главы ДНР Кимаковский: Число наёмников на линии фронта сокращается

В зоне проведения специальной военной операции значительно сократилось число непосредственно принимающих участие в боевых действиях иностранных наёмников. Так, советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью РИА "Новости" сообщил, что теперь они предпочитают отсиживаться в тылу.

"Сейчас иностранных наёмников на линии фронта становится всё меньше и меньше", — заявил собеседник информагентства, подчеркнув, что после массированных обстрелов они стараются держаться подальше от линии фронта.

Кимаковский отметил, что с февраля 2022 года на территории ДНР по радиоперехватам была слышна английская, французская, испанская, немецкая, польская, грузинская и прибалтийская речь. Чиновник заявил, что раньше иностранцы приезжали на так называемое военное сафари просто поубивать людей, однако теперь у них такой возможности нет. Это происходит по причине того, что российская разведка быстро выявляет места их скопления.

"Не только места их размещения на линии фронта, но и пункты временной дислокации, где наёмников уничтожают десятками. Мы также знаем об уничтожении нескольких офицеров французской армии, один из которых является сыном видного генерала французской армии", — сообщил советник Пушилина.

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До этого Кимаковский заявлял, что сейчас есть только одна причина, по которой украинские солдаты продолжают исполнять приказы Киева, — финансирование и военная поддержка Запада. По его словам, как только она закончится, бойцы ВСУ сами поднимут руки и сдадутся.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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