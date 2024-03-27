В ДНР заявили об уменьшении числа наёмников в зоне спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции значительно сократилось число непосредственно принимающих участие в боевых действиях иностранных наёмников. Так, советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью РИА "Новости" сообщил, что теперь они предпочитают отсиживаться в тылу.

"Сейчас иностранных наёмников на линии фронта становится всё меньше и меньше", — заявил собеседник информагентства, подчеркнув, что после массированных обстрелов они стараются держаться подальше от линии фронта.

Кимаковский отметил, что с февраля 2022 года на территории ДНР по радиоперехватам была слышна английская, французская, испанская, немецкая, польская, грузинская и прибалтийская речь. Чиновник заявил, что раньше иностранцы приезжали на так называемое военное сафари просто поубивать людей, однако теперь у них такой возможности нет. Это происходит по причине того, что российская разведка быстро выявляет места их скопления.

"Не только места их размещения на линии фронта, но и пункты временной дислокации, где наёмников уничтожают десятками. Мы также знаем об уничтожении нескольких офицеров французской армии, один из которых является сыном видного генерала французской армии", — сообщил советник Пушилина.