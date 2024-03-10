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10 марта, 14:34

В Донбассе назвали условие для капитуляции Киева

Советник главы ДНР Кимаковский: Украина может капитулировать летом 2024 года

Советник главы ДНР Кимаковский: Украина может капитулировать летом 2024 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Советник главы ДНР Кимаковский: Украина может капитулировать летом 2024 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Сейчас есть только одна причина, по которой украинские солдаты продолжают исполнять приказы Киева, — финансирование и военная поддержка Запада. Как только она закончится, бойцы ВСУ сами поднимут руки и сдадутся, считает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Я точно знаю, что такие тенденции в войсках на Украине уже есть. Они сейчас призывают таких мобилизованных, которые особо сражаться не хотят. Они в плен сдаются, и очень много их сдаётся", — сказал Кимаковский в эфире радио "Комсомольская правда".

Советник добавил, что лично беседовал с военнопленными, которых просто вынудили брать оружие и присоединяться к ВСУ. На основании их настроений и собственных наблюдений он сделал вывод, что очень скоро киевский режим попросту рухнет, при наилучшем развитии событий — летом 2024 года, пишет kp.ru.

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Ранее пленный украинский боец признал огромные потери в рядах армии. С 22 сентября прошлого года батальон в составе 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ потерял две трети человек, а из 106 бойцов в роте осталось только 14.

Евгения Мосс
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