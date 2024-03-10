В Донбассе назвали условие для капитуляции Киева

Сейчас есть только одна причина, по которой украинские солдаты продолжают исполнять приказы Киева, — финансирование и военная поддержка Запада. Как только она закончится, бойцы ВСУ сами поднимут руки и сдадутся, считает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Я точно знаю, что такие тенденции в войсках на Украине уже есть. Они сейчас призывают таких мобилизованных, которые особо сражаться не хотят. Они в плен сдаются, и очень много их сдаётся", — сказал Кимаковский в эфире радио "Комсомольская правда".

Советник добавил, что лично беседовал с военнопленными, которых просто вынудили брать оружие и присоединяться к ВСУ. На основании их настроений и собственных наблюдений он сделал вывод, что очень скоро киевский режим попросту рухнет, при наилучшем развитии событий — летом 2024 года, пишет kp.ru.