В Донбассе назвали условие для капитуляции Киева
Советник главы ДНР Кимаковский: Украина может капитулировать летом 2024 года
Советник главы ДНР Кимаковский: Украина может капитулировать летом 2024 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Сейчас есть только одна причина, по которой украинские солдаты продолжают исполнять приказы Киева, — финансирование и военная поддержка Запада. Как только она закончится, бойцы ВСУ сами поднимут руки и сдадутся, считает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Я точно знаю, что такие тенденции в войсках на Украине уже есть. Они сейчас призывают таких мобилизованных, которые особо сражаться не хотят. Они в плен сдаются, и очень много их сдаётся", — сказал Кимаковский в эфире радио "Комсомольская правда".
Советник добавил, что лично беседовал с военнопленными, которых просто вынудили брать оружие и присоединяться к ВСУ. На основании их настроений и собственных наблюдений он сделал вывод, что очень скоро киевский режим попросту рухнет, при наилучшем развитии событий — летом 2024 года, пишет kp.ru.
Ранее пленный украинский боец признал огромные потери в рядах армии. С 22 сентября прошлого года батальон в составе 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ потерял две трети человек, а из 106 бойцов в роте осталось только 14.