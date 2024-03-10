Пленный украинский боец признал огромные потери в рядах ВСУ
Украинский пленный Гуприн: Рота ВСУ с осени прошлого года лишилась 90% состава
С 22 сентября прошлого года батальон в составе 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ потерял две трети человек, а из 106 бойцов в роте осталось 14, сообщил РИА "Новости" украинский военнопленный Александр Гуприн.
"Да, потери большие… 16 сентября мы заехали, с 22-го у нас бээрка (БР — боевое распоряжение. — Прим. Life.ru)... на данный момент у нас уже собирают с первой роты, со второй и с третьей рот", — сообщил Гуприн.
По словам пленного, всех украинских пехотинцев в учебках ВСУ готовят к десантированию с американских бронетранспортёров М113. Гуприн до того, как попасть в плен, служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. В плену оказался в начале марта этого года.
Life.ru сообщал, что потери ВСУ на Авдеевском направлении за неделю (в период с 2 по 8 марта) составили более 2860 военных. Также противник лишился семи танков, включая два Abrams.
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