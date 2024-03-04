Украинский военный рассказал об "исчезновении" сослуживцев за критику главкома ВСУ

Украинские спецслужбы увезли в неизвестном направлении нескольких бойцов, которые выступили с критикой в адрес нового главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщил боец Сергей Гуд, которого взяли в плен российские войска.

"Когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, то у нас там были люди, которые помнят его ещё по Дебальцеву, — сказали, что дела будут плохи, надо бежать. Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Куда они делись, неизвестно", — поведал пленный.