Украинский военный рассказал об "исчезновении" сослуживцев за критику главкома ВСУ
Пленный Сергей Гуд: Спецслужбы задерживают бойцов ВСУ за критику Сырского
Украинские спецслужбы увезли в неизвестном направлении нескольких бойцов, которые выступили с критикой в адрес нового главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщил боец Сергей Гуд, которого взяли в плен российские войска.
"Когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, то у нас там были люди, которые помнят его ещё по Дебальцеву, — сказали, что дела будут плохи, надо бежать. Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Куда они делись, неизвестно", — поведал пленный.
Он подчеркнул, что, когда его брали в украинскую армию, в военкомате не обратили внимания на то, что он болел панкреатитом и остеохондрозом, имел язву желудка и различные грыжи. В итоге Гуда признали годным к службе и отправили на фронт.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главкомом ВСУ. Родители Сырского считают себя патриотами России и отрицательно относятся к карьере сына на Украине. А украинские бойцы дали ему обидные прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200".
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