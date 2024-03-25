Украинские посольства в Европе вербуют наёмников в ряды ВСУ. Об этом говорится в объявлениях на сайтах дипломатических миссий Незалежной.

Вкладку для тех, кто хочет примкнуть к Интернациональному легиону ВСУ, разместили на главных страницах сайтов дипмиссий во Франции, Бельгии, Латвии и Литве. У посольств Незалежной в Швеции, Латвии, Финляндии, Исландии, Соединённых Штатах и Греции тоже есть такие предложения, пусть и не на главных страницах.

Например, парижская дипмиссия ищет кандидатов в возрасте от 18 до 60 лет без судимостей и хронических болезней. Посольство предлагает заинтересованным отправить им копии заграничного паспорта и документы, которые могли бы подтвердить наличие военного или специального опыта. Дипмиссия Украины в Бельгии более требовательна: для подачи заявки обязательно знание русского, украинского или английского языков. А посольству в Литве нужно, чтобы кандидат обладал возможностью самостоятельно и без нарушений закона добраться до территории Украины. А посольство в Дании просто разместило ссылку на сайт Иностранного легиона на главной странице. Сам же портал подразделения не только ссылается на украинские посольства в вышеперечисленных государствах, но и даёт дополнительные адреса в самых разных странах по всему миру, в том числе и СНГ.