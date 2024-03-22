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22 марта, 03:24

"Это ад": В США объяснили нежелание западных наёмников воевать за ВСУ

Экс-разведчик Риттер: Наёмники не едут на Украину из-за "ада" на поле боя

Наёмники всё менее охотно отправляются на Украину, так как Россия устроила для них на поле боя ад. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Наёмники начали понимать, что война — это ад. <...> Прятаться от ударов русской артиллерии раз за разом без надежды на выживание — это что-то, в чём захотят участвовать меньше наёмников. <...> Всё меньше и меньше людей вызываются подписать себе смертный приговор", — пояснил Риттер.

Он обратил внимание на то, что ВСУ задействуют западных помощников на участках с украинскими нацбатами. Это, по мнению эксперта, может происходить потому, что и те и другие — преступники, мыслящие в определённом ключе. Риттер заявил, что боевики из США едут на Украину только ради заработка, о какой-то идее нет и речи. Он также порассуждал об украинской идее, которая не может объединять и делает из человека мусор, если она основывается на расизме и нацизме.

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Напомним, недавно украинская территориальная оборона и иностранные наёмники потеряли до 30 человек в Сумской области. Помимо личного состава противник лишился трёх пикапов и чешской боевой машины реактивной системы залпового огня Vampire.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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